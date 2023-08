Ferroviário começa a decidir vaga nas quartas de final da Série D diante do Nacional-PB

O Ferroviário começa a disputa das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, 13, às 16 horas, fora de casa, contra o Nacional-PB. Após eliminar o Princesa do Solimões-AM na segunda fase da competição, o Tubarão do Barra visa passar por mais esta etapa para poder seguir em busca do objetivo principal da temporada: o acesso à Série C 2024.

Até o momento, a campanha coral na Quarta Divisão credita o time a ser um dos favoritos do torneio. Na fase inicial, o Peixe foi a melhor equipe do campeonato, com 36 pontos conquistados. Em 14 jogos, foram 11 vitórias e três empates. O escrete está invicto no certame.

No ano, o Ferrão sustentava uma invencibilidade de 20 partidas, que foi encerrada na última quarta-feira, 9, na derrota para o Pacajus por 2 a 0, na ida da semifinal da Fares Lopes. O técnico Paulinho Kobayashi destacou o feito, mas enfatizou que a perda dele não pode abalar o que os atletas construíram: “Eu não estava computando porque estava apenas pensando em manter a invencibilidade, mas é uma marca expressiva. Agora, manter o foco para a decisão de domingo, de 180 minutos. Isso (derrota para o Pacajus) não pode abalar o que construímos até aqui. Vamos pensar na Série D que o nosso objetivo é, também, o acesso”, disse.

Para essa partida, o artilheiro do clube, Ciel, retorna e já será opção, devendo começar entre os onze titulares. O camisa 99 é o grande destaque do Tubarão. Em 31 partidas, foram 17 gols e duas assistências, tornando-o goleador máximo do futebol cearense em 2023.

Após expulsão na ida, o atacante ficou de fora do jogo de volta contra o Princesa do Solimões, quando a agremiação da Barra venceu pelo placar de 3 a 0, carimbando a passagem às oitavas de final. Alisson, Matheus Lima e Kadu anotaram os tentos corais no Presidente Vargas.

Outro destaque do ano, além de Ciel, é o goleiro Douglas Dias. O arqueiro comentou sobre a dificuldade do mata-mata e ressaltou a facilidade da logística: “Em um mata-mata, por ser 180 minutos, é preciso saber administrar. É importante no primeiro jogo não perder. Sair com um empate ou vitória, que é bom para decidir em casa. Vai ser mais tranquilo por ser mais perto, vai ter uma logística boa, então, nesse ponto, é melhor do que como foi contra o Princesa”, pontuou.