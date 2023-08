Floresta é batido pelo Confiança e segue na zona de rebaixamento da Série C

Time da Vila Manoel Sátiro atuou com um jogador a mais durante metade do jogo, mas não conseguiu igualar o marcador e perdeu por 3 a 1

O Floresta voltou a tropeçar nesta segunda-feira, 7, pela Série C. Em jogo disputado em Aracaju (SE), o Verdão da Vila foi derrotado pelo Confiança por 3 a 1 mesmo atuando com um jogador a mais durante metade da partida. Com isso, o time segue na 17ª colocação com apenas 16 pontos somados em 16 duelos.

Em campo, a primeira etapa da partida foi bastante movimentada desde os instantes iniciais. Logo aos três minutos, o time da casa abriu o placar com Negueba. No lance, o camisa onze do Azulão conseguiu uma boa jogada individual e finalizou bem para abrir o placar em Aracaju.

Depois, a equipe sergipana seguiu pressionado a defesa do Floresta, que quase entregou um gol aos 11 minutos. Todavia, se o segundo tento do Confiança não saiu aos 11, saiu aos 17. Riquelmo, de canhota, finalizou e ampliou.

Confortável, o Azulão baixou seu ímpeto e viu o Lobo crescer na partida. Aos 36, o time de Sérgio Soares conseguiu diminuir o placar com Leilson, após a bola ir na trave e sobrar para ele dentro da área. Antes do fim do primeiro tempo, o autor do segundo gol do Confiança, Riquelmo, ainda foi expulso após receber o segundo amarelo.

Na etapa final, o Verdão da Vila voltou com maior controle de bola. A posse, no entanto, não resultou em muitas chances criadas e o time não conseguiu igualar o marcador. Com um cenário já ruim no jogo, Caio Mancha ainda foi expulso após agressão sem bola. No fim, o Confiança marcou o terceiro gol aos 50 minutos, com Rafael, e fechou o placar.

Após mais um resultado negativo, o Floresta retornará a campo na próxima segunda-feira, 14, diante do Ypiranga. O duelo será realizado no Estádio Presidente Vargas.