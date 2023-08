Em ótimo momento na temporada, Ferroviário está invicto há 20 jogos

A última derrota coral aconteceu no dia 25 de março, diante do Fortaleza, ainda nas quartas de final da Copa do Nordeste

Agora, o Ferroviário vai para a reta mais decisiva do ano. Depois de boas campanhas no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a regularidade é o que se espera para Fares Lopes e, principalmente, Brasileiro. Na competição estadual, o Tubarão da Barra começará a disputar um lugar na final do campeonato contra o Pacajus, na quarta-feira, 9, às 19 horas, em embate no João Ronaldo.

Kobayashi comentou sobre o feito frente a equipe do Amazonas e o duelo em si: “Estão todos de parabéns pela luta. No início ficamos um pouco nervosos, pela ansiedade de ganhar o jogo dentro de casa. Não estávamos conseguindo fazer o gol. Mas no segundo tempo, conseguimos encaixar melhor e a partir do primeiro gol, eles (jogadores) começaram a praticar o futebol que os trouxeram até aqui. Precisamos só ter tranquilidade”, pontuou.

E, até o momento, o favoritismo vai se confirmando. No último sábado, 5, os comandados de Paulinho Kobayashi bateram o Princesa do Solimões-AM no confronto de volta, realizado no Presidente Vargas (PV). O placar de 3 a 0 garantiu o clube na etapa seguinte do torneio após um empate por 1 a 1 na ida.

Desde então, foram 20 jogos, 15 vitórias e cinco empates - nesse período teve um jogo cancelado contra o Guarany de Sobral. Na Quarta Divisão foi onde o clube teve o maior destaque. O Ferrão encerrou a fase inicial com a campanha e se credenciou como favorito a conquistar o acesso à Série C 2024.

Classificado para as oitavas de final da Série D e na semifinal da Taça Fares Lopes, o Ferroviário vive grande momento na temporada. O time coral está invicto em 2023 há três meses. A última derrota do Tubarão foi ainda na Copa do Nordeste, quando sofreu um revés diante do rival, Fortaleza, e foi eliminado do torneio regional.

Depois do triunfo do último sábado, Kobayashi descartou qualquer possibilidade de acomodação e já focou no Cacique do Vale do Caju: “Não dá para descansar, temos mais uma decisão. O próximo adversário é o Pacajus, é uma competição importante para o Ferroviário, por conta da Copa do Brasil”, enfatizou

Depois disso, embora ainda não confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time já deve ter o embate de ida das oitavas de final da Série D diante do Nacional-PB. De qualquer forma, será junto do seu torcedor, no PV, que o Peixe vai definir a passagem - ou não - para as quartas do certame.