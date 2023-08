Floresta visita Confiança com a missão de vencer para sair do Z-4 da Série C

Sem vencer há três jogos (uma derrota e três empates), o Floresta visita o Confiança-SE nesta segunda-feira, 7, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), às 20 horas, querendo sair da zona de rebaixamento. O duelo, válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, representa um confronto direto na tabela, já que o Verdão pode alcançar a pontuação do Dragão em caso de vitória.

Com o triunfo do Manaus por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre-MG no início da rodada, o Lobo caiu para a 17ª posição, dentro da zona da degola. Para não ficar entre os quatro últimos colocados do certame, o Floresta almeja o triunfo sobre o Confiança.

"A Série C é uma competição bastante nivelada, basta observar a pontuação geral, têm clubes que estão próximos um dos outros com a perspectiva de conseguir algo além da manutenção. O Floresta segue constantemente evoluindo em prol de almejar uma pontuação confortável e quem sabe, lutar por algo a mais nesta edição. Estamos confiantes, porém diante do Confiança será mais uma partida com suas dificuldades", destacou o treinador Sérgio Soares.

O Confiança, por sua vez, quer aproveitar a vantagem do mando de campo para buscar a vitória para se colocar de vez como um concorrente do G-8, zona que garante classificação à próxima fase da Terceirona. Apesar de ter um contexto mais positivo em questão de perspectiva, a fase do time não é boa. Dos últimos seis jogos, o clube venceu apenas um, além de três derrotas e dois empates.