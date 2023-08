Diretor do São Paulo manda recado a Erick: "Esperamos você em janeiro"

O camisa 11 do Vovô tem pré-contrato assinado com o Tricolor Paulista para 2024. Em 40 jogos na temporada, são 15 gols marcados e 11 assistências

Com o pré-contrato assinado com o São Paulo para 2024, o atacante Erick, do Ceará, já está sendo aguardado pelo Tricolor Paulista. Através de suas redes sociais, o diretor do clube, Carlos Belmonte, ao comemorar as chegadas de James Rodríguez e Lucas Moura a equipe, disse em um post no seu Instagram que espera o camisa 11 alvinegro em janeiro.

A publicação confirma uma vontade que o Ceará já tinha exposto: não vender o atleta. Em contato com o Esportes O POVO, o presidente do Vovô, João Paulo Silva, havia dito que a vontade era seguir com Erick até o final da temporada para ajudar o Alvinegro de Porangabuçu a conquistar o acesso à Série A 2024.

Na temporada, o pernambucano é o principal nome do escrete preto-e-branco. Em 40 jogos, são 15 gols marcados e 11 assistências, além do título da Copa do Nordeste, anotando o pênalti decisivo contra o Sport.