Mulheres que aderirem sócio do Ferroviário até sexta terão 50% de desconto no plano anual

O Ferroviário lançou uma promoção relâmpago para as torcedoras corais. Até sexta-feira, 4, qualquer mulher que fizer a adesão do sócio do clube ganhará um desconto de 50% por um ano no valor do plano. Ou seja, a mensalidade será de 30 reais.

Além disso, qualquer pessoa que fizer o sócio-torcedor neste mesmo período terá direito a um ingresso para levar um acompanhante no decisivo jogo contra o Princesa de Solimões, que acontece no sábado, 5, às 17 horas, no Presidente Vargas.

Vale ressaltar que ao se tornar sócio do Ferroviário, o torcedor tem acesso livre para todos os jogos do Tubarão da Barra como mandante. No mata-mata da Série D, o Coral luta para retornar à terceira divisão e tem protagonizado uma campanha de destaque na competição, onde ainda está invicto.



A iniciativa lançada pelo Tubarão da Barra visa alavancar o programa de sócio e aproximar o público feminino do clube.

Mais informações:

Para mais informações, é possível entrar em contato com o atendimento comercial do Ferroviário por meio do "WhatsFAC": (85) 93300.1422. Outra alternativa é ir presencialmente na sede do clube, na Barra do Ceará, em horário comercial, ou acessar o portal www.sociocoral.com.br .