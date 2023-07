Ferroviário solicita à CBF o adiamento de jogo decisivo na Série D após atraso de voo

O motivo da solicitação se deve ao atraso no voo da delegação do Tubarão, que acabou perdendo a conexão de Recife para Manaus na noite de sexta-feira, 28

O Ferroviário solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento do jogo de ida pela segunda fase da Série D contra o Princesa de Solimões, marcado inicialmente para este domingo, 30, para segunda-feira, 31. O motivo da solicitação se deve ao atraso no voo da delegação do Tubarão, que acabou perdendo a conexão de Recife para Manaus na noite de sexta-feira, 28.

A viagem da equipe tinha saída de Fortaleza para Recife programada para as 20 horas de sexta-feira, mas o voo atrasou e o time deixou a capital cearense apenas às 21h10min. Desta forma, quando a delegação chegou a Recife para fazer a conexão direto para Manaus, local da partida, a aeronave já tinha partido.

Com o imprevisto, a delegação coral foi a um hotel em Recife para um jantar e, logo em seguida, retornou ao aeroporto da capital de Pernambuco. Às 3h30min deste sábado, a equipe embarcou para Campinas-SP.

Agora pela manhã, o Ferroviário conseguiu embarcar rumo a Manaus e tem chegada prevista para as 11 horas. Na programação inicial, a equipe deveria ter chegado à capital do Amazonas por volta da 1 hora deste sábado.

Em meio ao desgaste da viagem, o clube aguarda uma resposta da CBF sobre o adiamento da partida contra o Princesa. A partida está prevista para as 17 horas deste domingo, no estádio Gilberto Mestrinho, na cidade de Manacapuru-AM.

O duelo de volta está marcado para o próximo sábado, 5, desta vez com o Ferroviário como mandante. O confronto vale vaga nas oitavas de final da Série D.

Na primeira fase, a de grupos, o Tubarão teve a melhor campanha geral da competição e está invicto. Foram 11 vitórias e três empates, que garantiram a classificação como líder do grupo B.

Quarto lugar da chave A, o time amazonense somou quatro vitórias, sete empates e três derrotas na fase de grupos.