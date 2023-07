Ferroviário viaja nesta sexta para duelo contra Princesa pelo mata-mata da Série D

Tubarão da Barra fez o último treino na capital cearense antes de embarcar para Manaus. Confronto acontece em jogos de ida e volta, sendo o primeiro no domingo, às 17 horas, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM)

O Ferroviário viaja na noite desta sexta-feira, 28, para Manaus, onde dará início a jornada no mata-mata da Série D. Time da melhor campanha da fase de grupos, o Tubarão da Barra terá o Princesa do Solimões como primeiro adversário no caminho rumo à Série C, em confronto que acontece em jogos de ida e volta, sendo o primeiro no domingo, 30, às 17 horas, no estádio Gilberto Mestrinho, na cidade de Manacapuru (AM).



Soberano em seu grupo, o Coral tem protagonizado uma campanha que impõe respeito. Invicto, o time comandado por Paulinho Kobayashi chega para o mata-mata com favoritismo, sobretudo pelo equilíbrio que a equipe apresentou nos 14 jogos iniciais do torneio. Neste recorte, o ataque do Tubarão marcou 30 gols — o melhor do certame —, enquanto a defesa sofreu somente seis.



O Coral encerrou a preparação na capital cearense nesta sexta-feira, 28, e embarcará para Manaus pela noite. O atacante Gabriel Martins falou sobre o pouco tempo de treinamento visando o Princesa e ressaltou a importância de Kobayashi nas instruções táticas.



“É mais na base da conversa mesmo, o Paulinho é bem inteligente nisso, como o staff todo. Ele vai preparar o time da melhor maneira possível. É um jogo de suma importância, temos que estar ligados do início ao fim para voltarmos com o resultado positivo”, contou.



Rival do Ferroviário, o Princesa de Solimões fez uma primeira fase mais modesta e sofreu para conquistar a classificação. Quarto lugar da Chave A1, o time amazonense teve 45% de aproveitamento, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas. Apesar disso, Gabriel Martins enfatizou que será uma partida muito complicada.



“Vai ser bem difícil, como todos os outros jogos. Mas vamos trabalhar em cima do adversário para chegar lá da melhor maneira possível e fazer um excelente jogo. Se Deus quiser, voltaremos com a vantagem”, concluiu.