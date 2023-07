Delegação do Ferroviário perde conexão para Manaus após atraso de voo em Fortaleza

Por conta do ocorrido, o planejamento para a partida contra o Princesa do Solimões pela Série D deve mudar

O Ferroviário enfrentará o Princesa do Solimões neste domingo, 30, às 17 horas, fora de casa, em jogo de ida da segunda fase da Série D 2023. No entanto, um fato mudará o planejamento para a partida. Isso porque o time coral perdeu a conexão em Recife para Manaus após atraso de voo em Fortaleza na noite desta sexta-feira, 28.

Por conta do ocorrido, a delegação do Tubarão da Barra deve passar a noite na capital pernambucana. Com o atraso na logística, a equipe corre risco de não realizar treino de apronto, que havia sido programado para sábado, 29. O clube deve se pronunciar em breve sobre a situação.

Por enquanto, o duelo segue marcado para domingo, 30, às 17 horas, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM).

Campanha coral

Líder geral da Série D, o Ferroviário tem protagonizado uma campanha que impõe respeito. O time comandado por Paulinho Kobayashi chega para o mata-mata com favoritismo, sobretudo pelo equilíbrio que a equipe apresentou nos 14 jogos iniciais do torneio. Neste recorte, o ataque do Tubarão marcou 30 gols, enquanto a defesa sofreu somente seis.