Floresta busca se afastar do Z4 em meio ao fim da primeira fase da Série C

Após 14 rodadas de disputa na Série C, a primeira fase do torneio está perto de se encerrar. O campeonato conta com um turno único entre 20 equipes, o que totaliza 19 rodadas. O Floresta, atual 15º colocado, procura afastar-se da zona de rebaixamento para permanecer na terceira divisão do futebol brasileiro, a qual disputa desde 2021.

O Verdão está um ponto acima do Z4, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. No embate mais recente, o clube empatou com o Figueirense-SC por 1 a 1, no Presidente Vargas.

O primeiro time do Z4 é o Remo-PA, que tem 14 pontos. O São Bernardo-SP, oitavo colocado, soma 21. Em decorrência da distância e da proximidade para o encerramento desta fase, é pouco provável que o Lobo da Vila avance para a etapa seguinte da Terceirona, ainda que seja possível matematicamente.

Em 2022, quando a Série C passou a utilizar o formato atual de turno único, o 16º colocado ao fim da primeira fase foi o Altos-PI, somando 21 pontos. Caso essa pontuação mantenha-se como suficiente para a manutenção neste ano, o Floresta precisaria conquistar mais duas vitórias em seus cinco duelos.

Serão dois compromissos em casa e três como visitante. O Verdão receberá, no Estádio Presidente Vargas, o Ypiranga-RS e o América-RN. Fora de seus domínios, a equipe cearense enfrentará Aparecidense-GO, Confiança-SE e Manaus-AM.

Veja os cinco últimos duelos do Floresta nesta fase da Série C

15ª rodada - Aparecidense-GO x Floresta - 31/07

16ª rodada - Confiança-SE x Floresta - 07/08

17ª rodada - Floresta x Ypiranga-RS - 14/08

18ª rodada - Manaus-AM x Floresta - 20/08

19ª rodada - Floresta x América-RN - 27/08