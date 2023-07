Melhor equipe da fase inicial, Ferroviário chega confiante por acesso à Série C

Após rebaixamento em 2022, o clube coral soube se fortalecer e se credencia como forte candidato ao acesso à Série C do próximo ano

Encerrada a primeira fase da Série D, o Ferroviário mira todo seu foco no principal objetivo da temporada: o retorno à Série C. Após o rebaixamento no último ano, o torcedor coral ficou com muitas dúvidas de como seria o 2023 da equipe. Até o momento, o saldo vem sendo positivo.

No estadual o time chegou até a semifinal. Na Copa do Nordeste, conseguiu ir até às quartas de final. Já na Copa do Brasil, parou na segunda fase, frente ao Grêmio. Mesmo assim, a Quarta Divisão vem sendo onde o Tubarão está se destacando. Em 14 jogos, foram 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota na etapa inicial da competição.

Esses números renderam aos comandados do técnico Paulinho Kobayashi 36 pontos, possuindo a melhor campanha do certame. Todas essas estatísticas credenciam o clube a ser o favorito para garantir vaga na Série C 2024. Porém, os jogadores adotam um discurso conservador. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, um dos destaques do escrete coral, o goleiro Douglas Dias, disse que esse pensamento não acontece dentro do elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Ferroviário enfrentará Princesa do Solimões na 2ª fase da Série D; veja datas do confronto

Ferroviário vence Fluminense-PI e encerra fase de grupos na liderança geral da Série D

Destaque do Ferroviário, Ciel retorna de lesão em momento crucial da temporada

"O favoritismo a gente deixa para o pessoal de fora. Dentro de campo a gente trabalha para poder conseguir o acesso, mas não pensa em ser favorito, porque às vezes nem o favorito consegue chegar no acesso. Tem muitos times difíceis de jogar, então trabalhamos para conquistar o objetivo em cada jogo, como foi a classificação com cinco jogos de antecedência”, enfatizou o arqueiro.

Uma das peças chaves do time é Ciel. O atacante é artilheiro do Peixe - e do futebol cearense - em 2023, balançando a rede 16 vezes. No seu retorno, após lesão muscular na coxa esquerda, já mostrou que está pronto para ajudar Kobayashi. Em apenas dois confrontos, quatro gols anotados. Sendo contra o Cordino–MA, um Hat-Trick (quando um atleta anota três tentos em uma única partida)

A caminhada para a meta fundamental de 2023 inicia-se contra o Princesa do Solimões-AM. De acordo com as datas base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os duelos ocorrerão nos dias 29 ou 30 de julho e 05 ou 06 de agosto. O Ferroviário decide em casa, no Estádio Presidente Vargas (PV)