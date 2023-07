Fora de casa, Ferroviário encerra primeira fase da Série D contra o Fluminense-PI

Clube coral já está classificado para o mata-mata do torneio há mais de um mês e busca se manter invicto no torneio

Com a cabeça já voltada para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário encerra sua participação na primeira fase da competição neste sábado, 22, às 15 horas, contra o Fluminense-PI, fora de casa, na Arena do Guerreiro. Líder do seu grupo e com a classificação garantida desde o dia 17 de junho, o Tubarão apenas cumpre tabela.

No entanto, os comandados de Paulinho Kobayashi já demonstraram ao longo do torneio que, mesmo após se confirmarem na reta decisiva da Quarta Divisão, o grupo leva a sério os jogos. Tanto é que o escrete coral segue invicto e com a melhor campanha do certame. Em 14 jogos, foram 10 vitórias e três empates, fazendo o time chegar aos 33 pontos. Além disso, tem a terceira defesa menos vazada.

O meia Lima vem sendo um dos destaques dos últimos jogos, contribuindo, especialmente, com assistências. O jogador falou sobre o momento que vive a expectativa para conquistar o acesso à Série C: ”Independente da classificação antecipada, a gente tem um jogo importante, precisamos manter o foco e conquistar mais uma vitória. O grupo está sempre passando confiança um para o outro, independente de quem entra, o importante é está ajudando Nós temos um elenco muito bom, então temos que manter o foco. Tem vários jogadores de qualidade para buscar nosso objetivo”, disse.

Entre os corais, a ansiedade pelo retorno à Terceira Divisão do futebol brasileiro é grande. Afinal, o rebaixamento da última temporada ainda está vivo na memória do torcedor. O goleiro Douglas Dias, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, rechaçou qualquer tipo de acomodação devido ao desempenho positivo: “O favoritismo a gente deixa para o pessoal de fora. Dentro de campo a gente trabalha para poder conseguir o acesso, mas não pensa em ser favorito, porque às vezes nem o favorito consegue chegar no acesso. Tem muitos times difíceis de jogar, então trabalhamos para conquistar o objetivo em cada jogo, como foi a classificação com cinco jogos de antecedência”, comentou o arqueiro à época.

Situação dos outros representantes do futebol cearense

Além do Peixe, quatro equipes do futebol cearense entram em campo neste final de semana. Porém, apenas um ainda almeja algo no campeonato: o Pacajus. O Cacique do Vale do Caju no domingo, 23, enfrenta o Campinense, no Estádio Amigão, em Campina Grande-PB, às 18 horas. Uma vitória simples e o clube chega à segunda parte da Série D.

Também no domingo, 23, o Iguatu recebe o Santa Cruz-PE, às 18 horas, no Inaldão. O Azulão já está eliminado, assim como o Caucaia, que duela no sábado, 22, frente ao Cordino-MA, às 15 horas. No mesmo dia, o Atlético Cearense, também com a vida já resolvida, joga contra o Maranhão, às 15 horas.