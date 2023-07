Ciel ultrapassa Lucero e se isola na artilharia do futebol cearense em 2023

Atacante do Ferroviário marcou três gols no domingo e somou outro ontem, chegando a 16. Lucero vem em segundo com 15

O atacante Ciel, do Ferroviário, ultrapassou o argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza, na artilharia dos jogadores do futebol cearense em 2023. Após anotar três gols contra o Cordino-MA no último domingo, pela Série D, o experiente goleador coral voltou a balançar a rede contra o Atlético-CE, desta vez na Copa Fares Lopes.

Desta forma, Ciel alcançou a marca de 16 gols pelo Ferroviário na atual temporada, um a mais que Lucero, que totaliza 15 e aparece logo atrás no ranking da artilharia. Erick, do Ceará, e Thiago Galhardo, do Leão, ambos com 14 tentos, também participam da disputa.

Ciel já entrou em campo 27 vezes na atual temporada e, além dos gols, soma duas assistências. Invicto, o Tubarão é o líder do grupo 2 da quarta divisão, somando 33 pontos. São dez vitórias e três empates, com 28 gols marcados e seis sofridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante já anotou cinco tentos na Série D, cinco no Campeonato Cearense, quatro na Copa do Nordeste, um na Copa do Brasil e um na Copa Fares Lopes. Ou seja, Ciel marcou em todas competições que o Ferroviário disputou neste ano.

Lucero tem tido baixa média de gols nos últimos meses

Lucero atuou em 35 partidas em 2023 e em adendo aos 15 gols, também foi responsável por seis assistências. Apesar dos números expressivos, com a artilharia do Leão na temporada, o atleta balançou as redes apenas três vezes nos últimos três meses.

Ao todo, o argentino tem seis gols no Nordestão, três no Estadual, dois na Copa Libertadores, dois na Copa Sul-Americana, um no Brasileirão e um na Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Ferroviário é neste sábado, 20, contra o Fluminense-PI fora de casa, às 15 horas. O Fortaleza entra em campo no mesmo dia, às 16 horas, para enfrentar o Palmeiras-SP como visitante.