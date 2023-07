Um velho conhecido do futebol cearense irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Trata-se do experiente atacante Édson Cariús, de 34 anos, que foi anunciado como reforço do Botafogo-SP na manhã desta quarta-feira, 19, para o restante da temporada.

Antes de retornar ao Brasil, o centroavante acertou a saída em definitivo do Tacuary, clube do Paraguai que defendia desde março deste ano. Por lá, Cariús disputou 17 partidas, sendo cinco delas pela Copa Sul-Americana, e marcou quatro gols. Na atual temporada, o atleta também atuou pela Portuguesa-RJ, no estadual, e balançou as redes duas vezes em sete jogos.

Com a ida para o Botafogo-SP, Édson Cariús será adversário do Ceará na segunda divisão do futebol brasileiro. Atualmente, as duas equipes estão na briga pelo acesso à Série A e se enfrentaram recentemente, com o Vovô vencendo o confronto por 3 a 0 na Arena Castelão.

Passagens pelo futebol cearense

Natural de Cariús, no Ceará, Édson construiu grande parte da carreira no próprio futebol cearense. Ele teve passagens marcantes pelo Ferroviário, além de também ter vestido as camisas de Fortaleza, Floresta, Barbalha, Uniclinic (atual Atlético-CE), Iguatu e Quixadá.

As duas temporadas mais goleadoras da carreira de Cariús foram com a camisa do Tubarão da Barra. Em 2018 o atacante marcou 16 gols em 24 partidas, enquanto no ano seguite foram 19 bolas na rede em 30 aparições.