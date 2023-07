Floresta leva gol no fim e perde para o Operário pela Série C

Na briga para se distanciar da zona de rebaixamento, o Floresta deixou escapar um valioso ponto neste domingo, 16, ao levar gol nos minutos finais e perder por 1 a 0 para o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), em jogo válido pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Verdão permanece com 14 pontos, ainda fora do Z-4. O revés em solo paranaense encerra a sequência invicta do time de Sérgio Soares. Anteriormente, o time cearense havia empatado com o Remo (0 a 0) e vencido o Pouso Alegre-MG (1 a 0).

O duelo entre Floresta e Operário não teve grandes emoções. No primeiro tempo, o Fantasma tentou assumir as rédeas de olho no topo da classificação da Série C, mas os visitantes souberam se defender. Bessa e Oller tentaram e pararam no goleiro Zé Carlos. Os cearenses responderam com Ricardinho e Thiago Alagoano.

Na segunda etapa, os dois treinadores lançaram mão de substituições para buscar a vitória, e o Operário se sobressaiu em campo. Na reta final do jogo, acertou duas bolas na trave em sequência, com Luidy e Luizinho. O Floresta tentava apostar nas investidas do estreante Rafael Carioca e do meia Marlon, acionado no segundo tempo.

Já aos 42 minutos, Cássio Gabriel, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou rebote dentro da área e bateu rasteiro para balançar as redes. O Verdão ainda tentou reagir nos minutos finais, mas sem sucesso, saindo de campo com o revés.

A seis jogos do fim da primeira fase da competição nacional, o Lobo da Vila quer engrenar para chegar ao G-8 e garantir vaga na próxima etapa e lutar pelo acesso à Série B. O próximo compromisso será diante do Figueirense, dia 24, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas.

Depois dos catarinenses, o Floresta ainda terá pela frente Aparecidense-GO, Confiança, Ypiranga-RS, Manaus e América-RN.