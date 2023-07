Atlético Cearense vence Caucaia e se classifica para o mata-mata da Série D

Com a classificação, a Águia segue firme em busca do retorno à terceira divisão do futebol brasileiro. Na última temporada, o time acabou sendo rebaixado

Em duelo envolvendo dois times cearenses, o Atlético Cearense levou a melhor sobre o Caucaia vencendo por 3 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Domingão, neste domingo, 9.

A vitória garantiu a Águia da Precabura no mata-mata do torneio. De momento, é o 2º colocado do Grupo A2 com 19 pontos conquistados. Agora, o escrete irá se preparar para o buscar o retorno à Série C, já que foi rebaixado na última temporada.

A Raposa Metropolitana ainda segue no páreo, mas vê a situação se complicar. A equipe estagnou na 7ª colocação da chave e se distanciou do G-4 com essa derrota.

