Ferroviário encara o Tocantinópolis almejando seguir invicto na Série D

Garantido na fase eliminatória do Brasileirão Série D, o Ferroviário tem mais um compromisso na tarde deste sábado, 8. O Tubarão da Barra visita o Tocantinópolis às 16 horas, no estádio Ribeirão (TO), em jogo da 12ª rodada do Grupo 2 do certame nacional.

Mesmo sem grandes ambições em termos de classificação na partida, a equipe coral almeja seguir sem perder. Em 11 partidas disputadas na Série D, foram 9 vitórias e 2 empates, ou seja, um aproveitamento de 90%. Diante da boa campanha, o treinador Paulinho Kobayashi deve escalar um time misto contra o clube tocantinense.

Depois do empate em 1 a 1 com o Caucaia no último domingo, 2, o comandante ainda salientou que o Ferrão acha interessante seguir invicto, mas prefere focar na preparação para a próxima fase da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que essa invencibilidade é importante, não descarto essa possibilidade. Mas acho que agora é preparação para que a gente possa começar o mata-mata com todos inteiros e zerados de cartões. Além disso, também temos a Fares Lopes", comentou.

O confronto de hoje pode marcar o retorno de Ciel ao time titular do Ferroviário. O experiente atacante passou um mês afastado dos gramados devido a uma lesão muscular na coxa e voltou a atuar na última quarta-feira, 5, no triunfo por 2 a 0 diante do Guarany de Sobral, pela Fares Lopes. Ele é o artilheiro do Tubarão na temporada com 12 gols assinalados.

Além do Ferroviário, outras quatro equipes cearenses entram em campo neste fim de semana pela quarta divisão. Os times, inclusive, se enfrentam. Ainda neste sábado, 8, Pacajus e Iguatu duelam às 19 horas, no Estádio Ronaldão, pelo Grupo 3. O Cacique ocupa a quarta colocação e quer se garantir na zona de classificação. Já o Azulão é sexto lugar e deseja entrar no G4.

No domingo, 9, é a vez de Atlético Cearense e Caucaia medirem forças pelo Grupo 2. Águia e Raposa se encaram às 15 horas, no Estádio Domingão, com objetivos distintos. O time da capital quer seguir dentro da zona de classificação, onde é o terceiro lugar, enquanto o clube da Região Metropolitana quer se aproximar.