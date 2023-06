Fortaleza e Ferroviário manifestam apoio à comunidade LGBTQIA+ no Dia Internacional do Orgulho

Assim, os três principais clubes da capital cearense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, se manifestaram no Dia Internacional do Orgulho

Fortaleza e Ferroviário prestaram homenagem à comunidade LGBTQIA+ nesta quarta-feira, 28, no Dia Internacional do Orgulho, por meio de publicações nas redes sociais dos clubes.

"Entre as bandeiras tricolores, sempre haverá espaço para o respeito, para a dignidade e para o orgulho", postou o Tricolor do Pici. Na publicação, o Leão também enfatizou que "toda forma de amor precisa ser respeitada. Não existe mais espaço para o preconceito e a intolerância".

O Tubarão da Barra divulgou uma imagem onde o escudo do clube ganha as cores do arco-íris, além da frase "orgulho de ser quem é". Na publicação, o Coral diz que "o preconceito não tem vez e nunca terá. Celebre sua verdadeira identidade e encha-se de orgulho".

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: por que é celebrado em 28 de junho?



A data surgiu a partir de confrontos entre policiais e manifestantes em 1969 e ficou marcada como um dos acontecimentos mais importantes na luta pelos direitos LGBTQIA+, a Rebelião de Stonewall.

Nos anos 1960, leis proibiam a relação entre pessoas do mesmo sexo, porém, vários homossexuais frequentavam bares privados, que recebiam este público. Em junho de 1969, os policiais cometeram uma série de invasões nesses estabelecimentos, sendo o mais famoso deles o Stonewall Inn.

Então, no dia 28 de junho de 1969, vários manifestante se uniram em frente aos bares e começaram a gritar por seus direitos. O dia ficou conhecido como uma data memorável de lutas e do orgulho LGBTQIA+.

Em junho de 1970, aconteceu a primeira Parada Gay do mundo em Nova York, como uma forma de fortalecer as lutas pelos direitos de pessoas homossexuais e transexuais. Logo, o mês de junho ficou conhecido como o mês do orgulho LGBTQIA+.