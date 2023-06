Pacajus sofre goleada para o Potiguar e fica pressionado no G-4 da Série D

Com o resultado negativo obtido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Cacique pode terminar a rodada fora do G-4 caso o Sousa vença seu duelo

A noite desta terça-feira, 27, não foi nada boa para o Pacajus. A equipe cearense sofreu uma sonora goleada por 5 a 1 para o Potiguar, no Estádio Leonardo Nogueira, em Mossoró (RN), pela 10ª rodada da Série D. Com o resultado, o Cacique foi ultrapassado pelo próprio “Príncipe”, alcunha do time Alvirrubro, e agora figura na 4ª colocação, com 15 pontos.

Desta forma, o Pacajus se vê pressionado no G-4, já que o Sousa, com 13 pontos, ainda tem jogo a cumprir na rodada e pode ultrapassar a equipe cearense na tabela. O Campinense, com 12, é outro time que tem a possibilidade de tomar posição do Cacique caso vença seu jogo, tendo em vista que possui maior saldo de gols no critério de desempate.

Contra o Potiguar, o Pacajus não viveu uma boa noite. Já na primeira etapa do confronto, o Cacique sofreu um 3 a 0 e foi para o vestiário com uma desvantagem difícil de reverter. No retorno para o segundo tempo, o time cearense até esboçou uma reação com o tento de Edson dos Santos, mas o “Príncipe” fez dois tentos em sequência e decretou a goleada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Pacajus volta a campo no domingo, 2 de julho, para encarar o Globo, novamente um time do Rio Grande do Norte (RN). O duelo acontece na cidade de Ceará-Mirim (RN), no Estádio Manoel Barretto, pela 11ª rodada da Série D.