Ferroviário e Atlético-CE se enfrentam no PV em mais um duelo cearense na Série D

Já garantido no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário enfrenta o Atlético Cearense, em mais um duelo estadual da Quarta Divisão. O clássico será nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela 10ª rodada do Grupo A2 da competição.

O Tubarão da Barra já está com a vaga garantida no mata-mata torneio. Na última vez que esteve em campo, venceu o Parnahyba-PI por 1 a 0. Esse resultado assegurou os corais na fase decisiva do campeonato. Mesmo assim, o time deve ir com força máxima para duelar contra a Águia da Precabura,

Entretanto, Paulinho Kobayashi, técnico do Ferroviário, seguirá tendo a ausência do atacante Ciel, artilheiro do time na temporada com 12 gols. O camisa 99 está afastado há mais de um mês por conta de uma lesão muscular na coxa. O clube divulgou que o atleta já está em transição e iniciou os treinamentos com bola. Ciel não atua desde o dia 3 de junho, justamente em partida diante do Atlético-CE, pelo turno da competição nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O goleiro Douglas Dias, um dos responsáveis pela defesa ter tomado apenas dois tentos, garantiu seriedade do escrete no embate: “Não é só porque conseguimos a classificação, que temos que relaxar. Agora é que temos que pegar mais pesado para chegarmos no mata-mata mais preparado ainda. Esses jogos que terão restantes serão um reflexo para a próxima fase. Cada jogo nós iremos para uma final, o quanto a gente poder ficar 100%, iremos. Isso já motiva para conseguir a vitória”, afirmou.

Sobre o assunto Após quase um mês fora por lesão, Ciel faz trabalho de transição e treina com bola no Ferroviário

Celebrando 90 anos, Ferroviário entrega camisa a Hulk e Felipão

Garantido no mata-mata da Série D, Ferroviário tem semana livre e mira Atlético-CE

O Atlético Cearense ainda busca carimbar sua passagem à segunda fase da Série D. Para isso, o jogo contra o Ferroviário ganha ares de decisão. Atualmente, a Águia é a terceira colocada da chave A2, com 13 pontos e vem de triunfo frente ao Cordino-MA, por 2 a 1.

Além do duelo entres os cearenses, o Iguatu representará o futebol local também nesta quarta-feira. O Azulão do Centro Sul recebe o Globo-RN, no Morenão, às 19 horas. A agremiação está no grupo A3, tendo pontuação 10 e na sétima posição.