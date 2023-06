Floresta perde para o Brusque fora de casa e entra no Z-4 da Série C

O Floresta amargou a terceira derrota consecutiva na Série C do Brasileirão. Neste sábado, 24, o Verdão da Vila Manoel Sátiro perdeu para Brusque por 2 a 0, no Estádio Augusto Bauer, pela décima rodada do certame nacional. Com o resultado negativo, o time cearense permanece com dez pontos e passa a figurar na zona de rebaixamento da competição.



O Lobo da Vila volta a campo em casa para buscar recuperação no próximo domingo, 2, diante do Remo. As equipes se enfrentam a partir das 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Jogo



O início do jogo foi de domínio do Brusque. Logo no primeiro minuto, o time catarinense abriu o placar em cruzamento de Everton Bala na pequena área e finalização de Cleo Silva. A arbitragem, porém, anulou após sinalizar posição irregular.



O Floresta tinha dificuldade para ficar com a bola, proporcionando aos donos da casa as melhores jogadas. A primeira chance de ataque dos cearenses saiu somente aos 17 minutos. Romarinho tentou finalização de cabeça, mas mandou por cima da meta adversária.



Aos 24, o Quadricolor abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na grande área, Rodolfo ficou com a posse e finalizou no ângulo, aproveitando a falta de eficiência defensiva do Lobo da Vila.



As poucas chances do Floresta no primeiro tempo saíram em lances de bola parada, principalmente de escanteio. No entanto, a equipe comandada pelo técnico interino Fernando Alves não conseguiu precisão nas finalizações.



Na volta do intervalo, a dinâmica era a mesma e já no primeiro minuto da etapa complementar, o Brusque criou jogada de ataque. Guilherme Queiroz tentou finalizar e mandou longe da meta. Na sequência, o time cearense teve cruzamento dentro da grande área, mas ninguém chegou para mandar a bola para o fundo das redes.



O Floresta voltou a ser ameaçado em finalização forte de Luiz Henrique. O goleiro Zé Carlos espalmou para escanteio e salvou o Lobo. Aos 8, o Brusque ampliou o placar. Jhemerson cruzou a bola na área, Éverton Alemão finalizou de cabeça e marcou o segundo tento da equipe catarinense.



O Verdão da Vila Manoel Sátiro ainda tentou diminuir o placar após desvio na área em cobrança de escanteio de Matheu Rocha. Porém, sem muita produção ofensiva saiu de campo com mais um revés e entre os quatro do Z-4.