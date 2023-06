Sob comando interino, Floresta visita Brusque almejando se distanciar do Z-4 da Série C

Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a 16ª colocação com dez pontos e precisa vencer para se afastar da zona da degola

Sem vencer há dois jogos, o Floresta encara o Brusque neste sábado, 23, às 17 horas, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela décima rodada da Série C 2023. Na 16ª posição, o Verdão da Vila Manoel Sátiro precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento do certame.

Com dez pontos somados até aqui, o time alviverde até vinha acumulando bons resultados nas últimas rodadas, mas uma derrota por 2 a 1 para o Paysandu no último domingo, 18, causou queda de posições e ligou o sinal de alerta. No jogo em questão, a equipe cearense até abriu o placar, mas sofreu uma virada em menos de treze minutos.

Para a partida deste sábado, o Lobo terá que superar a ausência do volante Ricardinho, que não poderá atuar devido ao falecimento de sua avó. Diante do episódio, o jogador foi liberado do confronto e acompanhará o velório.



Além disso, o Verdão também terá que provar sua organização tática mesmo sem um treinador fixo. Na noite da última terça-feira, 20, o clube anunciou a saída do técnico Gerson Gusmão, que acertou com o Caxias-RS. Além disso, o auxiliar Diego Albert e o preparador físico Eduardo Maus também saíram. Com isso, o time será treinado de forma interina por Fernando Alves, auxiliar fixo.

Nesta semana, o clube também oficializou a chegada de dois jogadores visando reforçar seu elenco para a sequência da competição: Leilson, ex-Botafogo-PB, e Thiago Alagoano, ex-Brusque-SC. O primeiro, inclusive, já projetou o próximo duelo pela Série C.

“Necessitamos fazer um grande jogo, somos cientes da qualidade do nosso elenco e sabemos da qualidade do adversário. Poderá ser a nossa primeira vitória fora de casa", comentou.

O Brusque, por sua vez, também não acumula bons resultados na Terceirona. Atualmente, a equipe catarinense ocupa a 14ª colocação com onze pontos, um a mais que o Floresta. Nos últimos dois jogos, por exemplo, o Quadricolor sofreu duas derrotas para América-RN e Figueirense, respectivamente.

Uma vitória, seja para qual for o lado, tem peso relevante no prosseguimento da competição. Mais três pontos fariam o time triunfante não só abrir distância do Z-4, mas também se aproximar da primeira página da tabela.