FCF divulga calendário do Cearense Feminino 2023 e cria Sub-17 da modalidade

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta quinta-feira, 22, que o Campeonato Cearense Feminino de 2023 irá ocorrer entre os meses de setembro e novembro. O torneio define não somente o campeão estadual do ano na modalidade, mas também qual time local irá representar o Estado na Série A3 do Brasileirão de 2024.

Além do anúncio do calendário, a FCF divulgou ainda a realização da primeira edição do Campeonato Cearense Feminino Sub-17. O Esportes O POVO já havia apurado que era desejo de alguns clubes locais que uma competição de base fosse formada para os times femininos. A convocação de jogadoras de Ceará e Fortaleza para a seleção brasileira da categoria só reforçou a necessidade da criação do certame.

Em nota, a FCF informou que na última quarta-feira, 21, o presidente da entidade, Mauro Carmélio, se reuniu com Arsenal, Calouros do Ar, Ceará, Fortaleza, Menina Olímpica e Pacajus para tratar do assunto. Nesta quinta, 22, houve ainda uma reunião online com Juasal, Juazeiro Bom de Bola, Nápoles e R4. Todos os times citados demonstraram interesse em participar da competição.

O novo certame de base deve ocorrer entre agosto e outubro.

