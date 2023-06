Em jogo marcado por expulsões, Iguatu fica no empate com o Campinense

O Azulão conquistou um ponto fora de casa, porém, ficou na 7ª posição do Grupo A-3 com 10 pontos. Na próxima rodada, recebe o Globo-RN, no Morenão.

Jogando fora de casa, o Iguatu ficou no empate por 0 a 0, com a equipe do Campinense, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Azulão ficou na 7ª posição do grupo A-3 com 10 pontos conquistados.



Na próxima rodada, a equipe recebe o Globo-RN, no Estádio Morenão. A partida será na próxima quarta-feira, 28, às 19 horas.



O duelo em Campina Grande foi disputado, mas, não precisamente, na bola. Especialmente no primeiro tempo, o jogo foi muito pegado e a situação se agravou aos 30 minutos da etapa inicial. O zagueiro Max Oliveira, do Iguatu, e o atacante Gilvan, da Raposa, se estranharam e acabaram expulsos.

A chances no confronto, que já eram escassas, diminuíram ainda mais e o embate no Amigão ficou morno. Nos 45 minutos finais, o panorama se manteve o mesmo e os dois times não criaram grandes oportunidades para alterar o placar, mantendo, assim, a igualdade. No término, Talisson levou outro cartão vermelho para o Iguatu.