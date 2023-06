Após derrota no Maranhão, Caucaia demite técnico Roberto Carlos

O Caucaia anunciou na manhã desta segunda-feira, 19, que Roberto Carlos não é mais treinador da equipe. O comunicado aconteceu dias após a derrota da Raposa para o Maranhão, fora de casa, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão aconteceu em comum acordo.

Roberto Carlos foi um dos responsáveis diretos pelo vice-campeonato cearense do ano passado, conquistando o título de Campeão do Interior, além das vagas na série D, Copa do Brasil e Pré-Nordestão.

Sobre o assunto Floresta perde de virada para Paysandu e se aproxima do Z-4 da Série C

Kobayashi celebra classificação do Ferroviário, mas alerta: "Não podemos pensar que já terminou"

De virada, Atlético-CE vence o Cordino e entra no G-4 do Grupo A2 da Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com somente uma vitória na campanha da Série D, o Caucaia tem tido dificuldades para se afastar da parte de baixo da tabela e se aproximar do G-4 do Grupo A2, que conta ainda com outros dois times cearenses: Ferroviário (1º) e Atlético-CE (3º). Além do único triunfo, a Raposa soma cinco empates e três derrotas, o que representa aproveitamento de 29%.

A diretoria do Caucaia terá alguns dias livres antes do próximo desafio na competição nacional, tempo que deve ser utilizado para a busca de um novo comandante. A Raposa volta a campo no sábado, 24, para encarar o Tocantinópolis-TO, no Estádio João Ribeiro, na cidade de Tocantinópolis (TO).