Ferroviário pode garantir classificação à segunda fase da Série D diante do Parnahyba

O Ferroviário segue firme na luta pelo acesso e pode ter sua classificação para a próxima fase sendo garantida matematicamente na rodada deste sábado, 17, às 19 horas, quando enfrenta o Parnahyba-PI, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O escrete coral é o líder do Grupo A-2 do torneio com 22 pontos. Fora isso, segue invicto na competição.

Em caso de vitórias diante do piauienses, o Tubarão chegaria aos 25 e não poderia mais ser alcançado na tabela de classificação, com isso, se confirmaria na segunda fase com cinco rodadas de antecedência, tempo que esse que seria voltado apenas para focar na disputa do mata-mata.

Esse fator pode ser importante para a recuperação dos atletas. Após a vitória sobre o Maranhão, por 3 a 1, na última quarta-feira, 14, o técnico Paulinho Kobayashi comentou sobre o desgaste de alguns jogadores: “Estamos há praticamente 10, 12 dias jogando final de semana e meio de semana. Agora vai ter uma parada depois de sábado, mas acaba tendo um desgaste, nós não conseguimos jogar da forma que vínhamos jogando", frisou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comandante comentou sobre uma possível rotação no grupo e lembrou, também, da Taça Fares Lopes: “Nós temos que pensar na Fares Lopes. Entendemos que o trabalho tem que ser feito, evitando desgaste dos jogadores, dar oportunidade a todos eles, para que possam disputar as duas competições buscando os objetivos. Não desvalorizo de forma alguma a Fares Lopes, temos que valorizar pois buscamos a classificação e, quem sabe, chegar à Copa do Brasil.”

O clube da Barra irá entrar em campo pela 31ª vez em 2023. Até o momento, o saldo é positivo. Na temporada, a equipe venceu 15 duelos, empatou nove e perdeu apenas seis, possuindo um aproveitamento de 60%. Na Quarta Divisão, em específico, o Ferroviário ganhou sete embates, não sofreu revés em nenhum e saiu com o placar em igualdade apenas em uma ocasião", disse.

Sobre o assunto Série D: os cenários dos cearenses visando classificação para a segunda fase

Fora isso, tem a melhor defesa do torneio com dois gols tomados e tem o segundo ataque mais goleador, com 17 tentos, atrás apenas da Portuguesa-RJ.

Outros cearenses na Série D

O futebol é representado no certame ainda por Atlético Cearense, Caucaia, Iguatu e Pacajus e, com exceção do Azulão, todos jogarão no final de semana. Na mesma data do Peixe, a Raposa Metropolitana encara o Maranhão, às 16 horas, no Castelão, em São Luís-MA. Ainda no sábado, 17, o Cacique do Vale do Caju recebe o Santa Cruz-PE, às 19 horas, no João Ronaldo.

No domingo, 18, a Águia do Precabura joga contra o Cordino, no Domingão, às 16 horas. Finalizando, o Iguatu viaja até Campina Grande, para duelar contra o Campinense, às 15 horas.