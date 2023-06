Ferroviário recebe o Maranhão visando seguir 100% como mandante na Série D

Em busca da manutenção da liderança do Grupo A2 da Série D, o Ferroviário encara, nesta quarta-feira, 14, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV), o Maranhão. A equipe coral vem de empate na competição, fato esse que quebrou os 100% de invencibilidade do Tubarão, mas o manteve invicto.

O grande destaque do clube é a defesa. Em sete partidas, o sistema defensivo dos comandados de Paulinho Kobayashi só foi vazado uma única vez, justamente no último confronto, quando ficou no 1 a 1, contra o mesmo Maranhão.

O treinador do Peixe comentou sobre a perda dos 100% e destacou o foco que os rivais precisarão ter para vencer o escrete coral: “Não que manter essa invencibilidade seja um peso para gente, mas é importante nós entendermos que ninguém é imbatível. A nossa concentração que precisa ser 100%. Os nossos adversários vão sempre pensar duas vezes antes de enfrentar nossa equipe, porque é qualificada”, disse.

Com 19 pontos, a classificação à segunda fase está bem encaminhada na Barra do Ceará. Kobayashi fez a projeção de quantos resultados positivos são necessários para carimbar a vaga: “Dependendo da da situação das próximas, como tem confrontos diretos das outras equipes, acredito que em duas rodadas estaremos classificados. Isso depende, lógico, dos outros jogos, porque a somatória de pontos vai eliminando os adversários”, afirmou.

Apesar do triunfo não ter vindo no último jogo, o Ferroviário foi o grande destaque da primeira parte do campeonato. Foram seis vitórias, apenas um empate e nenhuma derrota. Fora isso, foram 14 gols marcados e apenas um sofrido. Ao lado do seu torcedor, só triunfos, transformando o Presidente Vargas no seu grande aliado no certame.

Para esse jogo no PV, a torcida terá direito a ingressos com valores promocionais. Nas arquibancadas, a entrada custará R$ 25,00 mais um 1kg de alimento. No setor das cadeiras sociais, a mesma ação, só que o valor será de R$ 30,00. Além disso, os sócios podem entrar através de Check-In. Crianças de até 12 anos não pagam.

Além do time da Barra, outras quatro equipes do futebol local jogarão nesta rodada. Da mesma chave do Ferroviário, o Caucaia recebe o Parnahyba-PI, no Estádio Raimundão, às 15 horas. Fora de casa, o Atlético Cearense joga contra o Fluminense-PI, às 15h30min, na Arena do Guerreiro, em Teresina. No Grupo A3, o Pacajus defenderá seu primeiro lugar enfrentando o Nacional-PB, às 20 horas. Todas essas partidas serão nesta quarta-feira, 14. Na quinta-feira, 15, o Iguatu duela diante do Sousa-PB, às 19 horas, no Inaldão.