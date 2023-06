Série D: os cenários dos cearenses visando classificação para a segunda fase

O primeiro turno da Série D chegou ao fim nesse último domingo, 11. Os cinco representantes cearenses na competição - Atlético Cearense, Caucaia, Ferroviário, Iguatu e Pacajus - apresentaram campanhas distintas ao longo das sete primeiras rodadas.

O grande destaque, sem dúvida alguma, vem sendo o Tubarão da Barra. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi tem um desempenho invejável até o momento. Em sete jogos, foram seis vitórias e um empate, tendo assim a melhor campanha de toda a competição, com 19 pontos conquistados.

O clube coral também possui números positivos na defesa, com apenas um gol sofrido. O ataque balançou as redes em 14 oportunidades, sendo o segundo melhor no quesito ao lado do Anápolis-GO.

De acordo com o estatístico e comentarista da Rádio OPOVO CBN, Thiago Minhoca, nesse cenário, a classificação para a próxima fase está encaminhada. A depender dos outros resultados do Grupo A2, o time da Barra pode carimbar a vaga em caso de triunfo nos próximos dois confrontos, contra Maranhão, em casa, e Parnahyba-PI, longe da capital.

Os outros times do futebol local que configuram na quarta divisão também possuem chances de chegar à próxima etapa. Da mesma chave do Ferroviário, Atlético e Caucaia foram irregulares no começo do certame. A Raposa Metropolitana não venceu um duelo sequer, enquanto a Águia somou três pontos em apenas uma partida.

Apesar de terem situação mais complicada, as probabilidades existem. Para o Atlético, é necessário, no mínimo, adquirir 13, dos 21 pontos em disputa. Já o Caucaia necessita triunfar em cinco, dos sete embates que restam.

No Grupo A3, o panorama para Pacajus e Iguatu pode ser um pouco mais complicado. Mesmo líder, o Cacique do Vale do Caju deve necessitar de uma pontuação acima dos 20. O Azulão do Centro-Sul é o 7º e precisará melhorar seu rendimento para começar a enxergar uma qualificação.

Essa perspectiva para os escretes cearenses pode apresentar variação, uma vez que o cálculo pode variar de acordo com as outras agremiações protagonizem ao longo do returno.