Sobe número de focos de gripe aviária no Brasil; Ceará segue sem casos da doença

Quatro estados do Brasil registraram notificações da doença. No Ceará, nenhuma suspeita foi reportada até sexta-feira, 9

Subiu para 31 o número de focos da gripe aviária em aves silvestres no Brasil. A informação foi atualizada nessa sexta-feira, 9, pelo Ministério da Agricultura. O caso mais recente foi registrado no município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Outros três estados já haviam sido reportado casos da doença: Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Ceará segue sem casos da infecção, segundo informou ao O POVO a Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adagri).



Apesar da alta no número de focos, o Ministério da Agricultura ressalta que a produção comercial se mantém dentro da normalidade, pois até agora todos os registros identificados envolvem aves silvestres. Pelo menos dez espécies tiveram focos confirmados, entre elas Thalasseus acuflavidus (trinta-réis de bando), Chroicocephalus cirrocephalus (Gaivota-de-cabeça-cinza) e Fregata magnificens (Fragata).

A Adagri é o órgão responsável por receber as notificações da doença no Ceará. Até a noite dessa sexta-feira, 9, a agência disse não ter sido informada sobre nenhum caso suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Granjas industriais e propriedades com criações de aves de fundo de quintal em todas as regiões do Estado passam por vistorias epidemiológicas desde o surgimento do primeiro foco da doença no País, no dia 15 de maio.

"A não detecção da doença confere segurança à certificação da sua ausência na avicultura”, destaca o gerente de Emergência e Informação Sanitária da Adagri, David Caldas. Segundo ele, mais de 97% das granjas cadastradas já foram visitadas pelos técnicos da agência.



No começo da semana, agricultores de Canindé, no Norte do Estado, relataram morte em massa de avoantes no Distrito do Maracajá, zona rural do município.

Os pássaros estariam sendo encontrados mortos com frequência no entorno de uma lagoa. O caso intrigou os moradores da região. A Adagri disse não ter sido comunicada oficialmente sobre o episódio.

Os principais sintomas da gripe aviária são tosse, espirros, corrimento nasal ou ocular, diarreia e alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres.

A Adagri criou um canal exclusivo para receber informações sobre casos suspeitos. Na ocorrência dos sintomas, os criadores devem entrar em contato com a agência por meio do telefone (85) 3108 2755 ou procurar um dos 40 escritórios físicos do órgão.