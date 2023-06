Ferroviário visita o Maranhão almejando aumentar distância na liderança da Série D

Com 100% de aproveitamento na quarta divisão do futebol brasileiro, o time comandado por Paulinho Kobayashi quer seguir vencendo na competição

O Ferroviário tem mais um importante compromisso pela Série D na tarde deste domingo, 11. Vivendo grande momento na temporada, o Tubarão, que é líder do Grupo 2, enfrenta o Maranhão às 16 horas, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Com 100% de aproveitamento na quarta divisão do futebol brasileiro, o time comandado por Paulinho Kobayashi almeja seguir vencendo na competição. “Temos que ir bem tranquilos, vamos fazer o que a gente vem fazendo em todos os jogos”, disse o atacante Bruno Gonçalves em coletiva pré-jogo.

Para isso, a equipe se apega a grande fase da defesa coral. Isso porque o Tubarão da Barra é o único clube entre todas as quatro divisões do Brasileirão (Série A, B, C e D) que não sofreu nenhum gol. Além disso, o setor ofensivo também chama atenção. Em seis jogos, o time marcou 13 tentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida com maior destaque foi, justamente, a última. Na quarta-feira, 7, o Ferrão aplicou uma goleada por 6 a 0 diante do Parnahyba-PI, no Estádio Presidente Vargas, arrancando aplausos dos torcedores presentes.