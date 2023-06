Com Ricardinho à disposição, Floresta recebe o Altos pela Série C

Único representante do futebol cearense na Série C, o Floresta recebe neste domingo, 11, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV), o Altos/PI, pela 7ª rodada da competição. O Lobo da Vila Manoel Sátiro está há três jogos sem sofrer derrotas.

No último embate válido pela Terceira Divisão, o time de Gerson Gusmão venceu o São Bernardo, por 2 a 0, também no PV. Esta foi a segunda vitória do Verdão no torneio. Marllon Santos e Romarinho foram os responsáveis pelos gols e os grandes nomes da partida.

“Temos que continuar fazendo o dever de casa, buscando sempre a vitória, como estamos fazendo. São poucos dias para ajustar as coisas até o próximo jogo”, afirmou Marllon, após o triunfo sobre a equipe paulista e já visando o duelo nordestino contra o Jacaré.

Na 11ª posição da tabela com 9 pontos, o Floresta terá à disposição o experiente meia Ricardinho, a grande contratação do clube para a disputa da Série C. O jogador tem passagem marcante pelo futebol cearense, mais especificamente, no Ceará, onde se tornou ídolo do torcedor alvinegro.

Rival da equipe neste domingo, 11, passa por momento de instabilidade. Mesmo em 15º e só com um ponto a menos que o Lobo, o Altos chega para esse confronto depois de ter sido derrotado por 4 a 1, para o São José/RS, fora de casa.