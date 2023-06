Ferroviário e outros cinco clubes cearenses entram em campo nas Séries C e D

O fim de semana será movimentado para os representantes cearenses nas Séries C e D. Vivendo grande momento na temporada, o Ferroviário, líder do Grupo A2 da Quarta Divisão, viaja para enfrentar o Maranhão no próximo domingo, 11, às 16 horas, em São Luís.

Com 100% de aproveitamento na Série D, o time comandado por Paulinho Kobayashi almeja seguir vencendo na competição. Para isso, a equipe se apega a grande fase da defesa coral.

Isso porque o Tubarão da Barra é o único clube entre todas as quatro divisões do Brasileirão que não sofreu nenhum gol. Além disso, o setor ofensivo também chama atenção. Em seis jogos, o time marcou 13 tentos.

A partida com maior destaque foi justamente a última. Na quarta-feira, 7, o Ferrão aplicou uma goleada por 6 a 0 diante do Parnahyba-PI, no Estádio Presidente Vargas.

Além do Ferroviário, outros quatro times do Estado também entram em campo neste fim de semana pela Série D 2023. Neste sábado, 10, o Atlético-CE encara o Fluminense-PI atuando em casa, no Estádio Domingão, às 15 horas. A Águia da Precabura é a quarta colocada da chave A2, com seis pontos.

No domingo, 11, será a vez de Caucaia, Pacajus e Iguatu disputarem seus respectivos jogos. A Raposa Metropolitana, também pertencente ao Grupo A2, visita o Parnahyba-PI almejando sair da lanterna da classificação. O time ainda não venceu nenhum dos seis jogos disputados até o momento na Série D.

O Pacajus, por sua vez, é líder do Grupo A3 e recebe o Nacional de Patos-PB no Estádio Ronaldão. Em seis partidas, a equipe venceu três, empatou duas e perdeu uma. Já o Iguatu necessita vencer o quanto antes. Para isso, enfrenta o Sousa-PB, fora de casa, com foco em deixar a sétima colocação.

Uma série acima, na Terceira Divisão, o Floresta também joga neste fim de semana. No domingo, 11, o Lobo da Vila Manoel Sátiro recebe o Altos-PI, no Estádio Presidente Vargas, às 19 horas. Caso vença o duelo, o time alviverde engatará seu segundo triunfo consecutivo na Série C.

Na quinta-feira, 8, o Verdão venceu o líder São Bernardo-SP, também no PV, pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, subiu para a 13ª posição e agora deseja encostar de vez na briga por uma vaga para a próxima fase da Terceirona.