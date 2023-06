Série D: Pacajus empata sem gols com Santa Cruz e segue na liderança do Grupo A3

Pela sexta rodada da Série D do Brasileirão, Pacajus e Caucaia entraram em campo em respectivos jogos nesta quinta-feira, 8. No grupo A2, o Caucaia recebeu o Maranhão no estádio Raimundão no início da tarde. Apesar do esforço para subir na tabela, nenhuma das equipes balançou as redes, terminando o embate em 0 a 0. Com o placar, a Raposa Metropolitana segue na última colocação do chaveamento com quatro pontos somados após seis jogos.

Pelo Grupo A3, fora de casa, o Pacajus se defendeu bem e ficou no 0 a 0 diante do Santa Cruz. A partida ocorreu no estádio do Arruda, no Recife, em Pernambuco. O resultado foi suficiente para que o time cearense ficasse com a liderança do chaveamento, com 11 pontos somados após seis jogos.

Na próxima rodada, o Cacique do Vale recebe o Nacional-PB em casa, em partida marca para o próximo domingo, 11, às 16 horas. Já o Caucaia fora fora de casa contra o Parnahyba, também no domingo, mas às 17 horas.