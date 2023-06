Floresta vence líder São Bernardo no PV, encerra jejum e sai do Z-4 da Série C

Com gols de Marllon e Romarinho, Verdão ganha por 2 a 0 do time paulista, volta a vencer após quatro rodadas e deixa a zona de rebaixamento da Terceirona

Único representante cearense na Série C, o Floresta voltou a conquistar um resultado positivo na competição. Na noite desta quinta-feira, 8, o Lobo da Vila bateu o líder São Bernardo-SP por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada da Terceira Divisão nacional, encerrou o jejum de quatro jogos sem vitórias e saiu da zona de rebaixamento.

Com a necessidade de vencer após mais de um mês, o Verdão resolveu rápido o duelo: logo aos dois minutos, Matheus Rocha recebeu lançamento na ponta direita, livrou-se de dois marcadores e deixou a bola para Marllon, que bateu firme, de primeira, para balançar as redes. No restante da primeira etapa, os donos da casa ainda tiveram possibilidade de ampliar o marcador.

No segundo tempo, o São Bernardo passou a pressionar em busca do empate e obrigou o goleiro Zé Carlos a fazer boas defesas. O Floresta se desdobrava para segurar as investidas do líder da Terceirona e tentava aproveitar contra-ataque ou lances de bola parada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 28 minutos, em uma das escapadas em velocidade, Matheus Rocha bateu forte cruzado e levou perigo. Dez minutos mais tarde, os visitantes responderam com cabeçada de João Carlos no travessão. O confronto seguiu movimentado até o final, com os dois times tentando o gol. Já nos acréscimos, com apenas cinco minutos em campo, Buba foi expulso por reclamação com a arbitragem e deixou o Lobo com um jogador a menos.

Apesar disso, o Floresta balançou as redes novamente no último minuto: em contra-ataque, Vitinho ganhou disputa do marcador, partiu em velocidade e rolou para Romarinho encher o pé e decretar o placar de 2 a 0.

O último triunfo do time comandado por Gerson Gusmão havia sido em 6 de maio, sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, também no PV. Depois, foram duas derrotas (CSA e Náutico) e dois empates (Amazonas e Botafogo-PB).

Com a segunda vitória na competição, o Lobo da Vila Manoel Sátiro sai do Z-4 e dá um salto, passando a figurar na faixa intermediária da classificação. Com 9 pontos, o time cearense entra na disputa com outras equipes que estão próximas do G-8, zona de classificação para a próxima fase da Terceirona.

Com moral elevado, o Floresta terá novo compromisso em casa para galgar novas posições na tabela: recebe o Altos-PI no próximo domingo, 11, às 19 horas, no PV, pela oitava rodada. O time piauiense está abaixo do Verdão na classificação, com um ponto a menos, o que aumenta a importância do confronto.