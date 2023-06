Série D tem 6ª rodada com Ferroviário embalado e outros quatro clubes cearenses

Com 100% de aproveitamento no torneio nacional, o Tubarão terá um importante desafio diante do Parnahyba e almeja o triunfo para se manter isolado na liderança. Atlético-CE, Caucaia, Pacajus e Iguatu também entram em campo

Invicto e com 100% de aproveitamento, o Ferroviário tem protagonizado uma Série D impecável até o momento. Líder isolado do Grupo A2, o Tubarão da Barra terá um confronto direto nesta quarta-feira, 7, contra o Parnahyba-PI, que é o atual segundo colocado da chave. A bola rola às 20 horas no Presidente Vargas, em duelo válido pela sexta rodada do torneio nacional.

A campanha do Coral é irretocável até então. Em cinco jogos, o time comandado por Paulinho Kobayashi venceu todos os adversários, marcou sete gols e não sofreu nenhum. Rival do Tubarão, o clube piauiense também tem protagonizado boa campanha, com 10 pontos conquistados, e promete ser o adversário mais complicado para o Ferroviário nesta sequência inicial do campeonato.

Sobre o assunto Líder isolado e com 100% de aproveitamento, Ferroviário não sofreu gol na Série D

Também pelo Grupo A2, outros dois clubes cearenses entram em campo. O Atlético Cearense, atual quinto colocado, quer se estabelecer no topo da tabela e para isso terá que vencer o Cordino, fora de casa, no Estádio Leandro Silva, em Barra do Corda, no Maranhão. Ambas equipes, que se enfrentam nesta quarta, às 19 horas, possuem números idênticos no certame: cinco pontos, uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O Caucaia é outro que faz parte do grupo composto por Ferroviário e Atlético-CE, mas vive uma situação distinta. Sem ainda nenhuma vitória na Série D, a Raposa Metropolitana amarga a vice-lanterna da chave, na sétima posição, e precisa do triunfo diante do Maranhão (3º) para aliviar o difícil cenário. A bola rola na quinta-feira, 8, às 16 horas, no Raimundão.

No Grupo A3, mais dois times representam o estado do Ceará na quarta divisão do Brasileiro. O Pacajus, com três triunfos consecutivos, lidera a chave ao lado do Santa Cruz, ambos com 10 pontos, e tem sido um destaque positivo no certame. As duas equipes, inclusive, duelam entre si na quinta-feira, 8, às 19h30min, no Arruda, em Recife (PE), em confronto que vale a primeira colocação.

O Iguatu, entretanto, tem tido dificuldades. Na lanterna, com somente três vitórias, o Azulão vem de uma sequência negativa de três derrotas consecutivas e precisa voltar a vencer urgentemente para não se afundar na última colocação. A oportunidade será nesta quarta-feira, 7, às 19 horas, diante do Campinense, no Estádio Morenão.