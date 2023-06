Líder isolado e com 100% de aproveitamento, Ferroviário não sofreu gol na Série D

O Ferroviário está voando baixo no começo da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Após mais um triunfo na competição, diante do Atlético-CE na tarde desse sábado, 3 de junho, o Tubarão da Barra segue invicto e com 100% de aproveitamento na competição nacional. Em cinco jogos, são cinco vitórias, sete gols marcados e nenhum gol sofrido.

Um dos responsáveis pelo bom momento defensivo da equipe é o goleiro Douglas Silva. Titular do técnico Paulinho Kobayashi, o camisa 1 comentou sobre seu atual momento. À equipe da Federação Cearense de Futebol, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-CE, ele declarou:

“Papai do céu tem colocado a mão. Graças a Deus conseguimos cinco vitórias e não tomamos nenhum gol. Vamos até quando Deus permitir. Vamos trabalhar para dar trabalho ao time adversário o máximo possível. A gente está evoluindo nos trabalhos e automaticamente estamos evoluindo nos jogos.”

Na Série D, apenas Ferroviário e Ceilândia (do Grupo 5) estão com as defesas intactas. O clube do Distrito Federal, no entanto, tem um jogo a menos.

O bom desempenho lá atrás tem favorecido e muito o Ferrão, que atualmente é o líder isolado no Grupo 2. A equipe coral soma 15 pontos, cinco à frente do vice-líder Parnahyba, seu próximo adversário na próxima rodada.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de junho, às 20 horas. A partida acontece no estádio Presidente Vargas e é válida pela 6º rodada da Série D.