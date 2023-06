Iguatu perde para Globo e cai para última colocação do Grupo 3 na Série D

O Iguatu foi derrotado mais uma vez na tarde deste domingo, 4 de junho, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Em partida realizada no estádio Barretão, em Rio Grande do Norte, o Azulão perdeu por 2 a 1 para o Globo FC. Com o resultado negativo, os cearenses assumiram a última colocação do Grupo 3.

Em cinco jogos na competição nacional, o Iguatu venceu apenas uma e saiu de campo derrotado nas outras quatro. São apenas três pontos, os quais lhe colocaram na lanterna de seu grupo, trocando de lugar justamente com o Globo.

Pelo lado do time potiguar, João Victor e Peu balançaram as redes. Enquanto isso, Murilo descontou para o time cearense.

Para tentar se reabilitar na competição, na quinta-feira, 8 de junho, diante do Campinense. A partida acontece no estádio Morenão, a partir das 16 horas.