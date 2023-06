Fora de casa, Floresta fica no empate com Botafogo-PB pela Série C

O Floresta empatou com o Botafogo-PB na tarde deste domingo, 4 de junho, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, as equipes ficaram no 1 a 1 pela sexta rodada da competição nacional. Os gols da partida foram marcados por Ricardo Luz, pelo lado dos mandantes, e Alisson, para os visitantes.

Logo no começo do primeiro tempo, o Botafogo se lançou ao ataque e conseguiu seu gol aos seis minutos. Contando com vacilo da zaga da equipe cearense, Ricardo Luz bateu forte de fora da área para abrir o placar em grande estilo.

Sobre o assunto Em jogo emocionante, Caucaia empata em 3 a 3 com o Tocantinópolis pela Série D

Iguatu perde para Globo e cai para última colocação do Grupo 3 na Série D

Líder isolado e com 100% de aproveitamento, Ferroviário não sofreu gol na Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O alto volume de jogo continuou acontecendo por parte dos donos da casa, mas o Verdão da Vila Manoel Sátiro segurou o resultado até o intervalo. Na volta para a etapa complementar, os comandados do técnico Gerson Gusmão se jogaram para frente.

Aos 6 minutos, Matheus Rocha bateu escanteio na cabeça de Alisson que, sozinho, mandou a bola para as redes do goleiro Mota. O 1 a 1 permaneceu até apito final do árbitro Vinicius Gomes do Amaral (MG).

Com apenas seis pontos em seis partidas, o Floresta permanece na zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. Para tentar uma recuperação, o time volta a campo na quinta-feira, 8 de junho, diante do São Bernardo. A partida acontece às 19 horas no estádio Presidente Vargas.