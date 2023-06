Em jogo emocionante, Caucaia empata em 3 a 3 com o Tocantinópolis pela Série D

O Caucaia foi valente para não sair de campo derrotado na tarde deste domingo, 4 de junho, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Após ficar atrás no placar duas vezes, a equipe cearense conseguiu arrancar um empate em 3 a 3 diante do Tocantinópolis no estádio Raimundão. A partida foi válida pela quinta rodada do Grupo 2.

Logo aos dez minutos do primeiro tempo, a Raposa já estava perdendo por 2 a 0. O resultado perdurou até os 45 minutos, quando Juliano diminuiu, de pênalti. Aos 20 minutos da etapa complementar, Zazá empatou para os donos da casa.

Oito minutos depois, porém, Andrezinho colocou os visitantes novamente em vantagem. Apesar disso, o Caucaia se lançou de volta ao ataque. Aos 32 minutos, Zazá, de novo ele, balançou as redes para dar números finais à partida.

Com o empate, o Caucaia estaciona na penúltima colocação com três pontos em cinco jogos. O aproveitamento é de apenas 13%.

Na próxima quinta-feira, 8 de junho, a equipe cearense volta a campo diante do Maranhão. A partida acontece no estádio Raimundão, a partir das 15 horas.