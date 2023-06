Único 100% na Série D, Ferroviário supera o Atlético-CE e segue líder

O Ferroviário segue embalado no Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 3 de junho, o Ferrão superou o Atlético-CE por 2 a 0 e manteve seu 100% de aproveitamento na competição. Os atacantes Abner e Deizinho foram os responsáveis pelos gols da partida.

A vitória começou a ser construída logo no primeiro tempo, quando aos 11 minutos, Abner recebeu de Lincoln para abrir o placar no estádio Domingão, em Horizonte. Jogando melhor, o time de Paulinho Kobayashi foi para o intervalo com vantagem.

Na volta para o segundo tempo, a partida contou com maior equilíbrio, mas foi o Tubarão da Barra quem teve melhor sorte. Aos 23 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Wesley tocou para Deizinho, que chutou no canto do goleiro Jhones para aumentar a vantagem do Ferrão.

Esta é a quinta vitória do Ferroviário em cinco jogos, somando assim 15 pontos no Grupo 2. Pouco mais abaixo, o Atlético-CE está na quarta colocação, com cinco pontos (uma vitória, dois empates e duas derrotas).

Outro cearense do grupo é o Caucaia, que soma apenas dois pontos e está na penúltima colocação. A equipe recebe neste domingo, 4 de junho, o Tocantinópolis. A partida acontece às 16 horas no estádio Raimundão.

Já no Grupo 3, o Pacajus superou o Potiguar por 2 a 0, no estádio Ronaldão. Os gols da equipe cearense foram marcados por Anderson Júnior e Testinha, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, os donos da casa assumiram a liderança do grupo, com dez pontos – mesma pontuação do Santa Cruz, seu próximo adversário.

Quem também entra em campo pelo Grupo 3 D é o Iguatu, que viajou para o Rio Grande do Norte para enfrentar o Globo FC. A partida começa às 15h30min deste domingo.