Sede do Icasa é furtada: pares de chuteiras, de tênis e uma caixa de som foram levados

Crime aconteceu na madrugada deste sábado, 3 de junho, quando não havia ninguém nas dependências do clube de Juazeiro do Norte. Prejuízo gira em torno de R$ 8 mil

O Centro de Treinamentos do Icasa foi furtado durante a madrugada deste sábado, 3 de junho, em Juazeiro do Norte. Dois criminosos teriam participado da ação, levando pares de chuteiras, tênis e outros itens do próprio clube e de seus atletas. Prejuízo é avaliado em cerca de R$ 8 mil.

Conforme informações do diretor executivo de futebol, Fabiano Rodrigues, o crime aconteceu por volta das 5 horas, quando não havia ninguém nas dependências do clube. “A polícia já tem as imagens das câmeras de segurança. Dá para ver com alguma clareza a identificação do suspeito”, afirma, informando que enquanto um dos criminosos recolhia os pertences, outro aguardava do lado de fora.

“Tem alguns traços físicos que já estão sendo investigados pela polícia”, continua Fabiano, que comenta ainda que foram levados 17 pares de chuteiras, sete pares de tênis, além de outros objetos, como uma caixinha de som e uma mochila. Os suspeitos ainda tentaram furtar uma máquina de lavar, mas não conseguiram.

Entre 12 e 14 atletas foram vítimas, os quais devem ser ressarcidos pelo Icasa em breve.