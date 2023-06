Ferroviário encara o Atlético-CE buscando manter os 100% na Série D; confira a rodada dos cearenses

Atlético-CE e Ferroviário se enfrentam neste sábado, 3, às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte-CE, região metropolitana de Fortaleza. O duelo é válido pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e marca mais um confronto cearense na Quarta Divisão.

O Tubarão de Barra vive ótima fase na competição. Os comandados de Paulinho Kobayashi venceram os quatro jogos que disputaram até aqui, possuindo, dessa forma, 100% de aproveitamento no torneio e estão isolados na liderança do Grupo A2 com 12 pontos conquistados. Na última partida ganharam do Caucaia, por 1 a 0, gol de Alisson, no estádio Presidente Vargas (PV).

Um dos destaques da equipe na temporada e responsável, também, pelo time não ter sido vazado ainda, é o goleiro Douglas Dias, que comentou sobre o momento que o Peixe vive no ano: “Estamos invicto há quatro jogos e sem tomar gols. Isso é fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido desde o final do ano passado, quando nos apresentamos. Vamos continuar nesse caminho, remando para o mesmo lado”, ressaltou o camisa 1 coral.

Visando o confronto de sábado, 3, o arqueiro pregou respeito pelo adversário e relembrou a o revés ainda no estadual: “Todos os jogos da Série D são difíceis e esse será mais um, contra uma equipe que ganhou da gente dentro da nossa casa no Campeonato Cearense. Temos que entrar mais ligados e concentrado, porque somos a equipe a ser batida, quem vier jogar contra vai querer ganhar de todo o jeito e o Atlético não será diferente, mas precisamos suportar e impor nosso jogo”, pontuou Douglas.

A Águia vive momento de instabilidade no certame. O escrete está em 4ª lugar na mesma chave do Ferroviário, porém, só possui uma vitória. A parte positiva é que a derrota só ocorreu uma vez, justamente no último jogo, diante do Tocantinópolis-TO, por 2 a 0, fora de casa.

Outros jogos do cearenses

Fora a dupla da capital, outros três duelos agitam o futebol cearense na Quarta Divisão. Ainda no sábado, o Pacajus recebe o Potiguar-RN, às 19h, no João Ronaldo. O Cacique do Vale do Caju é vice-líder do Grupo A3 com sete pontos, podendo chegar a liderança em caso de vitória.

O Iguatu viaja até a cidade de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, onde encara o Globo-RN. O clube da região Centro-Sul do estado sofreu uma perda no seu elenco. A grande contratação da temporada, o experiente atacante Zé Eduardo, deixou o time por decisão própria.



Por fim, no Raimundão, o Caucaia, buscando vencer pela primeira vez na Série D, contra o Tocantinópolis, às 16h, no domingo, 4.