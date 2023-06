Show reduz vagas de estacionamento para jogos de Fortaleza e Ceará na Arena Castelão

O Gigante da Boa Vista será palco do show "Buteco do Gusttavo Lima", no dia 3 de junho, e por isso, parte dos estacionamentos estará fechada aos torcedores tricolores e alvinegros

O estacionamento da Arena Castelão estará com tamanho reduzido nos próximos três jogos, sendo dois do Fortaleza e um do Ceará. O estádio vai sediar o show “Buteco do Gusttavo Lima” no dia 3 de junho, e, para seguir o plano de montagem da estrutura, a diminuição de vagas dentro da praça esportiva se fez necessária.

Portanto, diante dos preparativos para o evento de música sertaneja, o estacionamento externo do Gigante da Boa Vista estará parcialmente fechado ao público na noite desta quarta-feira, 31, no duelo entre Fortaleza e Palmeiras. Nas partidas Ceará x Chapecoense e Leão x Bahia, a área não será utilizada.

“Nesses três jogos não iremos contar com o estacionamento externo. Estamos lembrando o público sobre a redução do estacionamento”, disse Rogério Pinheiro, secretário do Esporte do estado do Ceará.

No duelo entre Fortaleza e Palmeiras, marcado para a noite desta quarta-feira, 31, pela Copa do Brasil, 1.600 vagas estarão disponíveis ao público na Arena Castelão. Deste total, 1.300 serão na parte coberta e 300 na área externa.

Nos próximos dois jogos - Ceará x Chapecoense (02/06) e Fortaleza x Bahia (03/06) -, o equipamento irá disponibilizar apenas 1.200 vagas, sendo todas elas no estacionamento coberto. A área externa será completamente fechada.

A orientação da Secretaria do Esporte (Sesporte) é para os torcedores usarem o transporte público ou fazer carona solidária para diminuir o fluxo de carros na Arena Castelão, além de chegar cedo ao local em dia de jogo. A expectativa é que o equipamento receba um total de dez grandes shows ainda em 2023.