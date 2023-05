Ídolo do Ceará, Ricardinho é o novo reforço do Floresta para a Série C

O meia Ricardinho, ídolo do Ceará, é o novo reforço do Floresta para a Série C 2023. O jogador de 37 anos acertou com o Verdão da Vila Manoel Sátiro até o fim da Terceirona.

O último clube defendido por Ricardinho foi o Paysandu, onde esteve de janeiro de 2022 até o fim de abril deste ano. No Papão, o "Maestro" disputou 31 jogos, marcou cinco gols e foi campeão da Copa Verde.

A passagem do experiente atleta pela equipe do Pará foi atrapalhada por uma grave lesão no tendão de aquiles, que impediu o atleta de defender o clube na Série C de 2022.

O meio-campista retorna ao futebol cearense após mais de dois anos. A última temporada em terras alencarinas ocorreu em 2020, quando defendeu o Ceará. No Alvinegro, Ricardinho é considerado ídolo, disputou 335 partidas em oito temporadas, marcou 39 gols e conquistou duas vezes a Copa do Nordeste, quatro vezes o Campeonato Cearense e o acesso para a Série A.

Com informações de Brenno Rebouças