Floresta tropeça em casa na Série C e entra na zona de rebaixamento

O Floresta não conseguiu aproveitar as boas chances que criou e ficou no empate com o Amazonas, pelo placar de 1 a 1, na noite desta segunda-feira, 29, no estádio Presidente Vargas.

Com o resultado, o Lobo da Vila Manoel Sátiro entrou na zona de rebaixamento da Série C, estando na 17ª posição, com 5 pontos ganhos. Já a Onça Pintada ficou na 5ª colocação, com 8 pontos.

Na primeira etapa, apesar de ter tido menos posse de bola, somente o Verdão levou real perigo de gol. Foram seis finalizações dos cearenses contra nenhuma do time amazonense. João Almeida chegou a acertar a trave adversária e Wendell, em cabeçada, por pouco não abriu o placar.

Os gols saíram na segunda etapa, que teve maior equilíbrio. O Amazonas saiu na frente, com um contra-ataque puxado por Foguinho, que passou para Yuri Ferraz cruzar na área. Na segunda trave, Luan Santos cabeceou e abriu o placar.

O Verdão poderia ter empatado no minuto seguinte, não fosse a boa defesa do goleiro Fabian Volpi. O empate, porém, saiu logo em seguida. Aos 9, depois de um escanteio, a bola mudou de lado e Lucas Oliveira fez levantamento na grande área. Wendel subiu mais alto que a defesa para cabecear e marcar.

Houve ainda duas boas oportunidades para o Lobo. Primeiro com Romarinho, que também acertou a trave direita. E já no finalzinho, com Pedro Igor, que fez fila pelo lado esquerdo, e finalizou para mais uma defesa de Fabian, que garantiu a igualdade no placar.

O próximo desafio do Floresta na Série C será contra o vice-líder Botafogo-PB, domingo, 4, no Almeidão, pela 6ª rodada da competição.