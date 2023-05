Ferroviário soma 100% de aproveitamento na Série D e consolida boa temporada

Equipe chegou nas semifinais do estadual e oitavas de final da Copa do Nordeste. Agora, vai em busca do acesso para a Série C

Após o rebaixamento para a Série D em 2022, a temporada de 2023 para o Ferroviário tem sido boas perspectivas. Se o início já foi bom, a expectativa é que continue assim durante o resto do ano. E isso se dá pela campanha que o clube vem fazendo na Quarta Divisão, na qual o objetivo é conquistar o acesso.

Os quatro jogos da competição até o momento foram marcados por vitórias, dando 100% de aproveitamento ao Tubarão, além de não ter sofrido um gol sequer.

O começo do Brasileiro não poderia ser melhor. A equipe iniciou o torneio cercada de expectativas devido ao bom desempenho no Campeonato Cearense, chegando até a semifinal, e na Copa do Nordeste, em que foi até as quartas de final, em ambas acabou sendo eliminado pelo Fortaleza. Com isso, as expectativas depositadas no time coral foram altas e estão sendo confirmadas, até o momento.

O último triunfo foi no domingo, 28. Em duelo cearense realizado no estádio Presidente Vargas, o time venceu o Caucaia por 1 a 0, com gol do zagueiro Alisson, e se isolou ainda mais na liderança do Grupo A2.

Bem na defesa, o clube da Barra também é constante no ataque. No certame, já são cinco gols anotados. Em 2023, são 37 gols marcados, 12 deles do artilheiro Ciel, principal nome coral no ano. O técnico Paulinho Kobayashi é outra peça fundamental para o atual momento.

O comandante chegou à Barra no início do ano, cercado por muita desconfiança, já que a primeira passagem no Peixe, em 2022, mesmo chegando próximo à final do Estadual, não agradou aos corais, acarretando na demissão. Porém, os resultados dentro de campo acabaram trazendo Paulinho para perto do torcedor e ganhando a confiança dos corais.

Além das boas campanhas locais, o Ferroviário foi bem na Copa do Brasil. Na primeira fase, eliminou o Resende-RJ, fora de casa, o que garantiu R$ 900 mil aos cofres corais. Apenas por participar, o escrete coral já havia faturado R$ 750 mil. Com isso, somente no torneio nacional o faturamento foi de R$ 1,6 milhão.

Ao Esportes O POVO, o presidente Aderson Maia Júnior elogiou o 2023 coral, mas pontuou sobre a dificuldade da Série D. “Analisamos até então de forma bem positiva. Um início de temporada muito agradável, com as metas colocadas pela comissão técnica e os jogadores atingidas. Nosso departamento de futebol está de parabéns. Estamos atentos ao mercado, sempre focado no nosso objetivo maior, que é a Série D", avaliou.

"O início foi muito bom, é um grupo difícil, não é fácil a Série D. São quatro vitórias, ficamos felizes porque é o sinal de que o trabalho está dando resultado, porém seguimos focados, com os pés no chão, sabendo que precisamos ter toda a cautela e cuidado, pois é um torneio longo e ainda tem o mata-mata. Mas, com foco, chegaremos ao nosso objetivo", destacou o dirigente.