Ferroviário mantém promoção para torcedores e mulheres entram de graça em jogo contra o Caucaia

O Ferroviário enfrenta neste domingo, às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, o Caucaia pela quarta rodada da Série D. O clube coral manteve a promoção para as torcedoras, que poderão entrar de graça para acompanhar a partida. A ação faz parte da homenagem às mães neste mês de maio e da comemoração dos 90 anos do Tubarão da Barra.

Os ingressos da partida seguem à venda normalmente através do site efolia.com.br. Os sócios-torcedores também podem realizar o check-in em sociocoral.com.br. Crianças até 12 anos não pagam.

Os torcedores ainda podem adquirir ingresso na bilheteria do PV.

A equipe comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi lidera o grupo B da Série D com 100% de aproveitamento. O Ferrão soma nove pontos após vencer o Fluminense-PI, Cordino e Tocantinópolis. São quatro marcados e nenhum sofrido até agora na campanha na competição.