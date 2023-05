Floresta perde para Náutico nos Aflitos e se aproxima do Z-4 da Série C

O Floresta perdeu a segunda partida consecutiva na Série C do Brasileiro, na noite desta segunda-feira, 22. O algoz do Verdão foi o Náutico-PE, que fez 3 a 1 jogando em casa, no Estádio dos Aflitos. A partida foi válida pela 4ª rodada da última divisão nacional.

O Timbú abriu o placar cedo, com cinco minutos de bola rolando. Jean Mangabeira conseguiu boa jogada individual e foi parado com falta na entrada da área do Floresta. Souza conseguiu tirar da barreira, mandado no canto esquerdo, sem dar margem para o goleiro Zé Carlos alcançar.

A equipe da Vila Manoel Sátiro tentou responder rápido e teve chance com Bruno Ré, em jogada ensaiada e depois com Marllon, mas foi o Alvirrubro que acabou marcando mais uma vez. Aos 31, Victor Ferraz fez lançamento em profundidade para Gabriel Santiago e o atacante conseguiu boa conclusão, implicando o placar.

O Lobo da Vila conseguiu diminuir pouco tempo depois, aos 37, com um cruzamento de Romarinho, da esquerda, que passou por toda a grande área do Náutico e se apresentou para Marllon, chutar forte, de primeira. A chance de empate veio com Vitinho, já nos acréscimos, mas a conclusão foi em cima do goleiro Vágner.

No segundo tempo, com o gramado mais pesado, devido a chuva que caiu, a partida perdeu um pouco em intensidade, mas os dois times conseguiram algumas chances. O jogo parecia se encaminhar para terminar como fora para o intervalo, mas na reta final, o Náutico encontrou mais um gol.

Aos 42, Eduardo cruza para a área e o paraguaio Juan Gauto saltou para cabecear e fechar a conta. Foi o primeiro tento do meia com a camisa alvirrubra em 20 jogos. Com o resultado, o Náutico, que está com técnico interino, colou no G-8, com 6 pontos, um a menos que Pouso Alegre-MG, que é o 8º.

Já o Floresta caiu para a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, e vai buscar reabilitação em casa, na próxima segunda, contra o Amazonas, 5º colocado, no estádio Presidente Vargas.