Ceará e Fortaleza prestam apoio a Vinícius Júnior, vítima de racismo na Espanha

A revolta por mais um caso de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid-ESP, ultrapassou as fronteiras da Espanha. Momentos após o acontecido deste domingo, 21, diversos clubes brasileiros, a exemplo de Ceará e Fortaleza, se manifestaram em apoio ao atleta de 22 anos. A dupla cearense publicou nas redes sociais uma mensagem repudiando os atos de discriminação.

Veja a nota oficial divulgada pelo Ceará

“Não é possível tratar com normalidade. Já virou rotina e os olhos se fecham como se não estivéssemos tratando de um crime, o que nos traz uma revolta proporcional ao do fato em si. Vinícius Júnior vive o sonho de muitos meninos brasileiros, mas a festa que ele faz nos gramados europeus parece sempre estar acompanhada do que há de mais podre na humanidade. Além dos dribles, assistências e gols pelo Real Madrid, Vini Jr é obrigado a enfrentar uma rotina de episódios de racismo e, como se isso não bastasse, parece ter de estancar as dores pelo crime que cometem contra si e engolir a seco tudo o que vem das arquibancadas adversárias. O Ceará Sporting Club se solidariza com o atacante brasileiro e estima os melhores sentimentos ao atleta. Ressaltando que atos assim doem não somente nos que o sofrem diretamente, mas em todos que são obrigados a assistir.”

O Ceará Sporting Club vem, por meio desta nota, se solidarizar com o atacante Vinicius Júnior, vítima de mais um episódio de racismo na Espanha.



Um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, Vini Jr tem sido obrigado a conviver com repetidos crimes contra si e, neste… https://t.co/NlEfDzjTCg Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 21, 2023

Sobre o assunto Vini Jr, Ronaldo, Daniel Alves: La Liga e os casos de racismo

Presidente do Real Madrid se reúne com Vinícius Júnior após ataques racistas

Presidente da Fifa manifesta solidariedade a Vini Jr. e detalha passos exigidos em casos de racismo

Veja a nota oficial divulgada pelo Fortaleza

“O sentimento de revolta resume mais um caso de racismo com nosso astro brasileiro, Vinícius Júnior! O Fortaleza Esporte Clube e sua torcida repudiam mais uma vez os atos covardes que ocorreram. Siga bailando contra o racismo e nos representando, Vini. Estamos com você!”

O sentimento de revolta resume mais um caso de racismo com nosso astro brasileiro, @vinijr!



O Fortaleza Esporte Clube e sua torcida repudiam mais uma vez os atos covardes que ocorreram.



Siga bailando contra o racismo e nos representando, @vinijr. Estamos com você! pic.twitter.com/JyRAZDs1n1 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) May 21, 2023

Entenda o caso

Vinícius Júnior foi vítima de insultos raciais neste domingo, 21, na derrota por 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos do segundo tempo, torcedores presentes no estádio Mestalla entoaram cantos racistas direcionados ao atacante. O jogador identificou um dos torcedores que o ofendeu e precisou ser segurado pelos companheiros.

Já nos acréscimos, Vini Jr. foi expulso. O atacante se envolveu numa confusão com jogadores do time rival e recebeu o cartão vermelho por atingir Hugo Duro, com o braço. A reação ocorreu após o brasileiro ser segurado pelo pescoço pelo mesmo jogador durante a discussão.

Após o término do confronto, La Liga prometeu que vai investigar o caso e, para isso, solicitou "todas as imagens disponíveis para investigar o ocorrido". A instituição também diz que "apresentou nove queixas nas últimas duas temporadas perante o Comitê de Competições da RFEF, Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte, além do Ministério Público do Ódio e Tribunais".

Depois do episódio, diversos personagens do esporte prestaram apoio a Vinícius Júnior. Entre eles, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o técnico Carlo Ancelotti, o Presidente da República, Lula, e o meia-atacante Neymar. O próprio Vini Jr. também desabafou e cobrou "ações e punições" dos diretores de La Liga.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o o Rayo Vallecano, às 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Espanhol.



Com Gazeta Esportiva