Após período de descanso, Castelão receberá seis partidas no intervalo de onze dias

Principal praça esportiva do futebol cearense, a Arena Castelão voltará a sediar uma grande quantidade de jogos em curto espaço de tempo. Sem receber partidas desde o dia 11 de maio, o estádio será palco de seis duelos no intervalo de onze dias.



O Gigante da Boa Vista não é utilizado desde o dia 11 de maio. Na oportunidade, o Fortaleza empatou sem gols com o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Desde então, a Arena passa por um período livre de jogos, fato que deve ajudar na evolução do novo gramado, instalado no começo de 2023.



Sobre o assunto Após sequência ruim como visitante, Fortaleza terá quatro jogos seguidos no Castelão

Governo inicia replantio do gramado do Castelão; veja fotos

Com confusão entre torcidas, Castelão teve 390 cadeiras quebradas em Ceará x Sport

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, o “descanso” acabará a partir desta quarta-feira, 27. Neste dia, o estádio sediará o duelo entre Fortaleza e San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Depois, no sábado, 27, recebe outro jogo do Leão do Pici, desta vez contra o Vasco, pela Série A.

Um dia depois, no domingo, 28, é a vez de Ceará e Novorizontino duelarem na Arena. A partida marca o retorno do Vovô ao estádio com a presença da sua torcida, que será formada apenas por mulheres e crianças.

Para encerrar a maratona, o Castelão ainda receberá mais três confrontos: Fortaleza x Palmeiras no dia 31 de maio, Ceará x Chapecoense no dia 2 de junho e Fortaleza x Bahia no dia 3 do mesmo mês.

Confira as partidas que o Castelão receberá nos próximos dias: